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11 Haziran 2020, Perşembe
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Cyle Larin geri dönüyor

Sezonu 'nın takımında 9 gol, 11 asistle tamamlayan . Belçika ekibi, 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını siyah-beyazlı kulübe iletti.

Sezonu 'nın takımında 9 gol, 11 asistle tamamlayan . Belçika ekibi, 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını siyah-beyazlı kulübe iletti. Kanadalı golcünün transfer döneminde bir talip çıkmazsa, sezon öncesi kampına çağrılacağı ve teknik direktör tarafından deneneceği öğrenildi.
  1. 11.6.2020
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