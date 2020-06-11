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11 Haziran 2020, Perşembe
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özüne dönmek zorunda

Beşiktaş özüne dönmek zorunda

'ın eski başkan adaylarından , öze dönüş önerisinde bulundu. Arat, "Beşiktaş özüne dönmek zorunda" ifadelerine yer verdi.

'ın eski başkan adaylarından , öze dönüş önerisinde bulundu. Arat, "Giden yönetim öyle tahribat bıraktı ki anlaşılır gibi değil. 'Harca harca', Beşiktaş camiası öyle bir camia değil. Yöneticisiyle sporcusuyla özüne dönmek zorunda" diye konuştu.
  1. 11.6.2020
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