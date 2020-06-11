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11 Haziran 2020, Perşembe
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’a kötü haber

Cenk Tosun’a kötü haber

'ın eski golcüsü 'un da oynadığı ekibi Everton'da corona nedeniyle futbolcu maaşlarında gelecek 3 ay yüzde 50'ye varan erteleme yapılacağı duyuruldu.

'ın eski golcüsü 'un da oynadığı ekibi Everton'da corona nedeniyle futbolcu maaşlarında gelecek 3 ay yüzde 50'ye varan erteleme yapılacağı duyuruldu. Yönetim, ertelemeyi kabul eden oyunculara teşekkür etti. C.Palace'a kiralanan ve burada çapraz bağ sakatlığı geçiren Cenk Tosun'un, kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
  1. 11.6.2020
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