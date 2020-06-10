Eski Beşiktaşlı Bobo: Fenerbahçe'ye karşı önemli gollerim ve anılarım var
Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor ve Alanyaspor formalarını giyen Brezilyalı futbolcu Bobo, ülkesinin basınına Türkiye günlerini anlattı. 35 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe derbilerinde sergilediği başarılı performansıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Süper Lig'de sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Alanyaspor'da forma giyen Bobo, ESPN Brezilya'ya Türkiye'de geçirdiği günleri anlattı.
Özellikle Beşiktaş günlerini unutamadığını belirten 35 yaşındaki golcü, röportajında şu ifadelere yer verdi:
"FENERBAHÇE'YE KARŞI ÖNEMLİ GOLLERİM VE ANILARIM VAR"
Beşiktaş'ta başlangıç zordu. Çünkü tamamen farklı bir dil ve çok kar yağan bir ülke. Ocak'ta geldim ve soğuktu. Alışma süreci zaman aldı. Ancak Türkiye'de çok özel anlar yaşadım. Oğlum ve kızım Türkiye'de doğdu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları oynadım. Şampiyonluk yaşadım. Çok iyi bir dönemdi. Derbilerde özellikle Fenerbahçe'ye karşı önemli gollerim ve anılarım var.
"LİVERPOOL MAÇINDAN SONRA..."
İstanbul'da Liverpool'u 2-1 yendiğimiz maçtan sonra Avrupa'daki bazı önemli kulüpler Beşiktaş'ı aradı. Ancak başkan satmak istemedi ve Beşiktaş'ta kaldım. Beşiktaş'ta uzun süre kalmam benim açımdan iyi oldu. Hiçbir şeyden pişman değilim.
"ÇOK GÜZEL BİR SEVGİ VAR"
Taraftarlar bana sosyal medyadan hala mesajlar gönderiyor. Çok güzel bir sevgi var. Birkaç yıl sonra bile orada yaptığınız her şeyin hatırlanması gerçekten çok güzel.
- 10.06.2020
- Güncelleme: 10.06.2020 19:45
- Eski Beşiktaşlı Bobo: Fenerbahçe'ye karşı önemli gollerim ve anılarım var
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eski Beşiktaşlı Bobo: Fenerbahçe'ye karşı önemli gollerim ve anılarım var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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