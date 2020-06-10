Eski Beşiktaşlı Bobo: Fenerbahçe'ye karşı önemli gollerim ve anılarım var

Süper Lig'de sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Alanyaspor'da forma giyen Bobo, ESPN Brezilya'ya Türkiye'de geçirdiği günleri anlattı.

Özellikle Beşiktaş günlerini unutamadığını belirten 35 yaşındaki golcü, röportajında şu ifadelere yer verdi:

"FENERBAHÇE'YE KARŞI ÖNEMLİ GOLLERİM VE ANILARIM VAR"

Beşiktaş'ta başlangıç zordu. Çünkü tamamen farklı bir dil ve çok kar yağan bir ülke. Ocak'ta geldim ve soğuktu. Alışma süreci zaman aldı. Ancak Türkiye'de çok özel anlar yaşadım. Oğlum ve kızım Türkiye'de doğdu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları oynadım. Şampiyonluk yaşadım. Çok iyi bir dönemdi. Derbilerde özellikle Fenerbahçe'ye karşı önemli gollerim ve anılarım var.

"LİVERPOOL MAÇINDAN SONRA..."

İstanbul'da Liverpool'u 2-1 yendiğimiz maçtan sonra Avrupa'daki bazı önemli kulüpler Beşiktaş'ı aradı. Ancak başkan satmak istemedi ve Beşiktaş'ta kaldım. Beşiktaş'ta uzun süre kalmam benim açımdan iyi oldu. Hiçbir şeyden pişman değilim.

"ÇOK GÜZEL BİR SEVGİ VAR"

Taraftarlar bana sosyal medyadan hala mesajlar gönderiyor. Çok güzel bir sevgi var. Birkaç yıl sonra bile orada yaptığınız her şeyin hatırlanması gerçekten çok güzel.