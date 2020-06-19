Basketbolda büyük kriz

Işıl Alben, Tilbe Şenyürek gibi oyuncular takımdan ayrılırken basketboldan sorumlu iki yönetici Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı da bu gelişmeler üzerine şube görevlerinden istifa etti.



YALÇINKAYA TARTIŞMASI

Galatasaray'da iki önemli yöneticinin basketbol şubesinden istifa sebebinin Şube Genel menajeri Ömer Yalçınkaya olduğu iddia edildi. Cansever ve Özmataracı'nın "Ömer Yalçınkaya varsa biz yokuz" dedikleri, Yusuf Günay ve Kaan Kancal'ın ise Yalçınkaya'nın kalmasından yana tavır almalarının ardından istifaların geldiği öğrenildi.