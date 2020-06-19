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19 Haziran 2020, Cuma
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Basketbolda büyük kriz

Basketbolda büyük kriz

’ın corona virüsü sonrasında yaşanan ekonomik problemleri çözmek için kemer sıkması şubesini sarstı.

, Tilbe Şenyürek gibi oyuncular takımdan ayrılırken basketboldan sorumlu iki yönetici Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı da bu gelişmeler üzerine şube görevlerinden istifa etti.

YALÇINKAYA TARTIŞMASI
'da iki önemli yöneticinin şubesinden istifa sebebinin Şube Genel menajeri olduğu iddia edildi. Cansever ve Özmataracı'nın "Ömer Yalçınkaya varsa biz yokuz" dedikleri, Yusuf Günay ve Kaan Kancal'ın ise Yalçınkaya'nın kalmasından yana tavır almalarının ardından istifaların geldiği öğrenildi.

  1. 19.6.2020
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