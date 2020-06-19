Basketbolda büyük kriz
Galatasaray’ın corona virüsü sonrasında yaşanan ekonomik problemleri çözmek için kemer sıkması basketbol şubesini sarstı.
Işıl Alben, Tilbe Şenyürek gibi oyuncular takımdan ayrılırken basketboldan sorumlu iki yönetici Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı da bu gelişmeler üzerine şube görevlerinden istifa etti.
YALÇINKAYA TARTIŞMASI
Galatasaray'da iki önemli yöneticinin basketbol şubesinden istifa sebebinin Şube Genel menajeri Ömer Yalçınkaya olduğu iddia edildi. Cansever ve Özmataracı'nın "Ömer Yalçınkaya varsa biz yokuz" dedikleri, Yusuf Günay ve Kaan Kancal'ın ise Yalçınkaya'nın kalmasından yana tavır almalarının ardından istifaların geldiği öğrenildi.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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