Bellona Kayseri Basketbol, İngiliz Mikiah Herbert Harrigan'i transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, İngiliz Mikiah Herbert Harrigan'i kadrosuna kattı.
Kayseri ekibi, son olarak ABD'de South Carolina Gamecocks forması giyen 21 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında South Carolina Gamecocks forması giyen Mikiah Herbert Harrigan ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.
- 20.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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