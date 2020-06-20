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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Basketbol Bellona Kayseri Basketbol, İngiliz Mikiah Herbert Harrigan'i transfer etti

, İngiliz 'i etti

Bellona Kayseri Basketbol, İngiliz Mikiah Herbert Harrigan'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından , İngiliz 'i kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak ABD'de forması giyen 21 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz çalışmaları kapsamında South Carolina Gamecocks forması giyen ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

  1. 20.06.2020
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