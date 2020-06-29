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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Muslera sürprizi

Muslera sürprizi

Başakşehir maçı öncesi , 'ne çıkartma yaptı.

Başakşehir maçı öncesi Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne çıkartma yaptı. Ayağı alçıda olmasına rağmen maç öncesi tesise ziyarette bulmayı ihmal etmeyen Uruguaylı kaleci, takım arkadaşları ve hocası 'e başarı diledi.
  1. 29.6.2020
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