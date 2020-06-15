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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın yıldızı ile yollar resmen ayrıldı!

ile yollar resmen ayrıldı! ...

Mbaye Diagne ile yollar resmen ayrıldı! Galatasaray...

'ın ekiplerinden 'e kiraladığı ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle sürekli sorunlar yaşayan burada da tutunamadı. Son dakika bilgisine göre, Belçika ekibi ile Mbaye Diagne arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

'ın 'dan büyük umutlarla transfer ettiği, ancak beklentilerin çok altına kalan sezon başında Belçik ekibi 'e kiralanmıştı. Orada yaşadığı olaylar ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kısa sürede kalıp forma giyemeyen Mbaye Diagne'nin macerası resmen sona erdi.

Het Nieuwsblad'a göre Club Brugge, şu anda ülkesinde olan oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedildi.

PRİM ALAMAYACAK!
Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamayacak.

6 Kasım 2019'da deplasmanında Brugge'ün kazandığı penaltıyı, topu alarak kendi kullanan ve değerlendiremeyen Diagne, sonrasında kadro dışı kalmış ve Belçika ekibinde birçok sorun yaratan olaya karışmıştı.

Kiralık sözleşmesi feshedilen Diagne'nin bonservisini elinde bulunduran Galatasaray kadrosuna yeniden katılması beklenirken ekiplerinden Nottingham Forest'in de oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

  1. 15.06.2020
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