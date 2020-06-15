Mbaye Diagne ile yollar resmen ayrıldı! Galatasaray...
Galatasaray'ın Belçika ekiplerinden Club Brugge'e kiraladığı ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle sürekli sorunlar yaşayan Mbaye Diagne burada da tutunamadı. Son dakika bilgisine göre, Belçika ekibi ile Mbaye Diagne arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği, ancak beklentilerin çok altına kalan Mbaye Diagne sezon başında Belçik ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı. Orada yaşadığı olaylar ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kısa sürede kadro dışı kalıp forma giyemeyen Mbaye Diagne'nin Belçika macerası resmen sona erdi.
Het Nieuwsblad'a göre Club Brugge, şu anda ülkesinde olan oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedildi.
PRİM ALAMAYACAK!
Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamayacak.
6 Kasım 2019'da PSG deplasmanında Brugge'ün kazandığı penaltıyı, topu alarak kendi kullanan ve değerlendiremeyen Diagne, sonrasında kadro dışı kalmış ve Belçika ekibinde birçok sorun yaratan olaya karışmıştı.
Kiralık sözleşmesi feshedilen Diagne'nin bonservisini elinde bulunduran Galatasaray kadrosuna yeniden katılması beklenirken İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in de oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.
- 15.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mbaye Diagne ile yollar resmen ayrıldı! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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