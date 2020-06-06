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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'den şaşırtan Diagne kararı! İşte Galatasaray'ın yeni hücum hattı
Şampiyonluk yarışında en büyük adaylardan biri konumunda olan Galatasaray an itibarıyla topladığı 50 puanla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Bu sezonun yanı sıra önümüzdeki sezon için de kupanın sahibi olmak için planlarını yapan sarı-kırmızılılarda gündem Mbaye Diagne... Galatasaraylı kurmayların Belçika ekibi Club Burgge'a kiralanan Senegalli golcü için nasıl bir karar vereceği merak edilirken, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim konuya el attı ve kararını verdi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
6 Haziran 2020 Cumartesi 10:48
Güncelleme: 06.06.2020 10:53
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Bu sezon özellikle ligin son haftalarında yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Galatasaray, sezonu şampiyonluk kupasıyla tamamlamak istiyor.
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İlk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla, zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, kalan 8 haftalık periyot da hata yapmak istemiyor.
Önümüzdeki sezon için de planlamalarını şimdiden yapan Aslan'da en önemli sorunlardan biri haline gelen Mbaye Diagne için de formüller düşünülmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ancak gerek bekleneni verememesi gerekse disiplinsiz davranışları nedeniyle Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Senegalli golcü için Terim olaya elini attı.
Yabancı kısıtı, tartışılan performansı ve disiplin sorunu nedeniyle 'gönderilecekler' listesinde yer aldığı iddia edilen Mbyae Diagne için Galatasaray'ın kararı belli oldu.