Şampiyonluk yarışında en büyük adaylardan biri konumunda olan Galatasaray an itibarıyla topladığı 50 puanla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Bu sezonun yanı sıra önümüzdeki sezon için de kupanın sahibi olmak için planlarını yapan sarı-kırmızılılarda gündem Mbaye Diagne... Galatasaraylı kurmayların Belçika ekibi Club Burgge'a kiralanan Senegalli golcü için nasıl bir karar vereceği merak edilirken, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim konuya el attı ve kararını verdi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...