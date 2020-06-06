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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Orta kafa gol!

Orta kafa gol!

maçı hazırlıklarını sürdüren , taktik çalışmalara hız verdi.

maçı hazırlıklarını sürdüren , taktik çalışmalara hız verdi. Isınma çalışmalarıyla antrenmana başlayan sarı-kırmızılılar daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Ana bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. Cimbom'da futbolcular bugün sabah ise 90 dakikalık bir maç yapacak. İdmana sakatlığı bulunan Marcao katılmadı.
  1. 6.6.2020
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