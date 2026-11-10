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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Son dakika Galatasaray haberleri: Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yıldız futbolcuları Victor Osimhen ve Rafael Leao'yu sakatlığa kurban vermişti. İki futbolcunun sahalara dönüş tarihinin uzadığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 10:26
Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray'ın başı sakatlıklarla dertte.

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Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Sarı-kırmızılılar, iki yıldızın Victor Osimhen ve Rafael Leao'yu sakatlığa kurban verdi.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme oluşan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'de "serbest fragman tespit edildiğini" duyurdu.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Golcü futbolcu, cumartesi günü sol dizinden operasyon geçirdi.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinde esneme oluşan ve kontrollerinde serbest fragman tespit edilen Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Operasyonun başarılı geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e 'Geçmiş olsun.' diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Galatasaray'a Victor Osimhen'in ardından bir kötü haber de Rafael Leao'dan geldi.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Ligde oynanan Amed SK maçında sakatlanan Portekizli yıldızın sağ üst adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

Aslan'da hücum hattının yıldızları Victor Osimhen ve Rafael Leao ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

OSIMHEN'İN DÖNÜŞÜ 5 HAFTAYI BULACAK

Nijeryalı golcü Osimhen'in sahalara dönüşünün 5 haftayı bulabileceği öğrenildi.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

27 yaşındaki forvetin Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında görev alması beklenmiyor.

Galatasaray'a Osimhen ve Leao şoku! Sahalara dönüş tarihleri...

LEAO 6 MAÇTA YOK

İleri derecede zorlanma ve kanama tespit edilen ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Leao'nun ise tedavi ve güçlendirme sürecinin ardından takıma katılmasının 5-6 haftayı bulacağı, 6 kritik maçta forma giyemeyeceği bildirildi.

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