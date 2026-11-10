Galatasaray'a Victor Osimhen'in ardından bir kötü haber de Rafael Leao'dan geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.