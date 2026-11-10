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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Aleksey Batrakov'un göz dolduran performansı sonrası Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların Rusya'dan gündemine aldığı bir diğer genç yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, performansıyla göz dolduruyor.

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Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Sarı-kırmızılılara sezon başında 25 milyon euroya katılan Batrakov, Amed SK ile oynanan maçı da boş geçmedi.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Batrakov, Galatasaray'ın milli ara öncesi sırasıyla çıktığı TÜMOSAN Konyaspor, Stuttgart ve Amed SK maçlarının tamamında gol attı.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Rus yıldız, ayrıca Galatasaray'ın Devler Ligi'nde şimdiye kadar karşılaştığı 4 rakibin 3'üne gol attı.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Batrakov'un gol atamadığı tek takım Sporting Lizbon oldu.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

21 yaşındaki yıldız, şimdiye kadar Galatasaray formasını giydiği 13 maçta 6 gol 4 asist kaydetti.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Öte yandan Galatasaray'da dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Cimbom, Batrakov sonrası rotasını Rusya'daki diğer yıldızlara çevirdi.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Bu doğrultuda Aslan için flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

KISLYAK, ASLAN'A GÖZ KIRPTI

Batrakov'un ardından CSKA Moskova'nın merkez orta sahası da Galatasaray'a gelebilir.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Cimbom, Aleksey Batrakov'un muhteşem performansı sonrası Ruslar'ın diğer harika çocuğu Matvey Kislyak için de harekete geçti.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Rusya'da esen Galatasaray rüzgarı sonrası transfere sıcak bakmaya başladı.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Kislyak, 'Galatasaray'a transfer olmak ister misin?' sorusuna gülümseyerek "Devre arasında göreceğiz" diyerek yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

CSKA ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve değeri 25 milyon euro olan 1.80 boyundaki Rus futbolcu, ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor.

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