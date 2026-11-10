Galatasaray'a Rusya'dan bir yıldız daha! Transfer sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti
Aleksey Batrakov'un göz dolduran performansı sonrası Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların Rusya'dan gündemine aldığı bir diğer genç yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Rus yıldız, ayrıca Galatasaray'ın Devler Ligi'nde şimdiye kadar karşılaştığı 4 rakibin 3'üne gol attı.
Batrakov'un gol atamadığı tek takım Sporting Lizbon oldu.
21 yaşındaki yıldız, şimdiye kadar Galatasaray formasını giydiği 13 maçta 6 gol 4 asist kaydetti.
Öte yandan Galatasaray'da dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Cimbom, Batrakov sonrası rotasını Rusya'daki diğer yıldızlara çevirdi.
Bu doğrultuda Aslan için flaş bir iddia gündeme geldi.
KISLYAK, ASLAN'A GÖZ KIRPTI
Batrakov'un ardından CSKA Moskova'nın merkez orta sahası da Galatasaray'a gelebilir.
Cimbom, Aleksey Batrakov'un muhteşem performansı sonrası Ruslar'ın diğer harika çocuğu Matvey Kislyak için de harekete geçti.
CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Rusya'da esen Galatasaray rüzgarı sonrası transfere sıcak bakmaya başladı.
Kislyak, 'Galatasaray'a transfer olmak ister misin?' sorusuna gülümseyerek "Devre arasında göreceğiz" diyerek yeşil ışık yaktı.
CSKA ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve değeri 25 milyon euro olan 1.80 boyundaki Rus futbolcu, ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor.
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