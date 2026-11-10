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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Fenerbahçe'den sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich'e kiralanan Anthony Musaba ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu için son olarak flaş bir karar alındı. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 10:26
Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile kozlarını paylaştı.

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Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Kanarya bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Fenerbahçe'de bu maçta Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci iki kez ağları sarstı.

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Sarı-lacivertlilerin son golünü ise 74. dakikada Oğuz Aydın kaydetmişti.

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Alınan bu galibiyet milli ara öncesinde sarı-lacivertli camiada yüzleri bir hayli güldürürken Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu da yeni kariyerine etkili bir başlangıç yapmış oldu.

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Fenerbahçe'de saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Sarı-lacivertlilerde devre arasında eksik görülen mevkilere önemli transferlerin yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Kanarya'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ederken sezon başında İngiliz ekibi Norwich'e kiralanan Anthony Musaba ile ilgili flaş gelişmeler söz konusu.

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich'e kiraladığı Musaba, burada sergilediği performansla beğeni kazandı.

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Şu ana kadar Championship'te 13 maça çıkan ve 668 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu, 3 gol attı, 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...

Norwich, Musaba'nın bonservisini almayı düşünüyor.

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