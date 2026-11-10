Fenerbahçe'de flaş Musaba gelişmesi! Bonservisi...
Fenerbahçe'den sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich'e kiralanan Anthony Musaba ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu için son olarak flaş bir karar alındı. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 10:26
Sarı-lacivertlilerin son golünü ise 74. dakikada Oğuz Aydın kaydetmişti.
Alınan bu galibiyet milli ara öncesinde sarı-lacivertli camiada yüzleri bir hayli güldürürken Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu da yeni kariyerine etkili bir başlangıç yapmış oldu.
Fenerbahçe'de saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde devre arasında eksik görülen mevkilere önemli transferlerin yapılması planlanıyor.
Kanarya'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ederken sezon başında İngiliz ekibi Norwich'e kiralanan Anthony Musaba ile ilgili flaş gelişmeler söz konusu.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich'e kiraladığı Musaba, burada sergilediği performansla beğeni kazandı.
Şu ana kadar Championship'te 13 maça çıkan ve 668 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu, 3 gol attı, 3 de asist yaptı.
Norwich, Musaba'nın bonservisini almayı düşünüyor.
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