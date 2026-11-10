Leroy Sane ocakta gidebilir

G.Saray'da tartışılan isimlerden Leroy Sane'nin takımdaki geleceği tartışılıyor. Alman basınından Sky DE'nin iddiasına göre, kulübü ve yıldız oyuncuyu tatmin edecek cazip bir teklif gelmesi durumunda ayrılık kapısı aralanacak. Sarı-kırmızılılarla 2028'e dek kontratı bulunan Sane için ocak ayında resmi temasların başlaması bekleniyor.
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