Vasco da Gama başkan adayının seçim kozu Sneijder!

Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'nın yeni başkan adayı Luiz Roberto Leven, seçim kozu olarak Wesley Sneijder'i listesinin ilk sırasına aldı.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Leven'in ilk planının, ismi Galatasaray ile de anılan Wesley Sneijder'i kulübede görmek olduğu belirtildi.

Vasco da Gama'nın başkan adayının, kariyerini geçtiğimiz yıl noktalayan Hollandalı yıldıza yardımcı antrenörlük teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan Leven'in, yine Galatasaray'ın gündemindeki Mario Balotelli ve Giovinco'yla da ilgilendiği öne sürüldü.