Vasco da Gama başkan adayının seçim kozu Sneijder!
Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri döneceği konuşulan Wesley Sneijder hakkında Güney Amerika'dan flaş bir iddia geldi. Brezilya Serie A ekibi Vasco da Gama'nın yeni başkan adayı Luiz Roberto Leven'in göreve gelmesi halinde, Hollandalı eski futbolcuyu teknik heyete dahil etmek istediği belirtildi.
Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'nın yeni başkan adayı Luiz Roberto Leven, seçim kozu olarak Wesley Sneijder'i listesinin ilk sırasına aldı.
Brezilya basınında yer alan haberlerde, Leven'in ilk planının, ismi Galatasaray ile de anılan Wesley Sneijder'i kulübede görmek olduğu belirtildi.
Vasco da Gama'nın başkan adayının, kariyerini geçtiğimiz yıl noktalayan Hollandalı yıldıza yardımcı antrenörlük teklifinde bulunacağı ifade edildi.
Öte yandan Leven'in, yine Galatasaray'ın gündemindeki Mario Balotelli ve Giovinco'yla da ilgilendiği öne sürüldü.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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