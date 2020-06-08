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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Başkan adayının seçim kozu Sneijder!

Vasco da Gama başkan adayının seçim kozu Sneijder!

Vasco da Gama başkan adayının seçim kozu Sneijder!

'a yardımcı antrenör olarak geri döneceği konuşulan hakkında 'dan flaş bir iddia geldi. Serie A ekibi Vasco da Gama'nın yeni başkan adayı 'in göreve gelmesi halinde, Hollandalı eski futbolcuyu teknik heyete dahil etmek istediği belirtildi.

Serie A takımlarından Vasco da Gama'nın yeni başkan adayı , seçim kozu olarak 'i listesinin ilk sırasına aldı.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Leven'in ilk planının, ismi ile de anılan Wesley Sneijder'i kulübede görmek olduğu belirtildi.

Vasco da Gama'nın başkan adayının, kariyerini geçtiğimiz yıl noktalayan Hollandalı yıldıza yardımcı antrenörlük teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan Leven'in, yine Galatasaray'ın gündemindeki ve Giovinco'yla da ilgilendiği öne sürüldü.

  1. 08.06.2020
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