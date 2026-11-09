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Trabzonspor'un listesindeki Doumbia'ya Premier Lig kancası!

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Abdoulaye Doumbia için Premier Lig ekipleri devreye girdi. Everton, Sunderland ve Coventry City'nin radarına giren 19 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibi Everton'ın transfer yarışında avantajlı konumda olduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 16:44 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 17:10
Trabzonspor'un listesindeki Doumbia'ya Premier Lig kancası!

Trabzonspor'un ara transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği Abdoulaye Doumbia'ya İngiltere Premier Lig'den talipler çıktı. İsveç ekibi Hacken'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişili futbolcu için Everton, Sunderland ve Coventry City'nin devreye girdiği öne sürüldü. İngiliz basınından Football Insider, transfer yarışında Everton'ın rakiplerine göre avantajlı konumda olduğunu duyurdu.

TRABZONSPOR TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bordo-mavililer, genç ön libero için geçtiğimiz hafta ilk resmi temasını gerçekleştirdi. Yaz transfer döneminde de yoğun çaba harcanan ancak Hacken'in 15 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle sonuçlandırılamayan transfer için Trabzonspor şartları yeniden zorlamaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şahinkaya'nın İsveç temsilcisi Hacken ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa'dan 4-5 önemli kulübün daha takip ettiği Doumbia için bordo-mavililer, transfer yarışında geri kalmak istemiyor.

EVERTON TRANSFERDE ÖNE ÇIKTI

Football Insider'ın aktardığına göre Everton, Sunderland ve Coventry City, Abdoulaye Doumbia'yı ocak ayında kadrosuna katmak isteyen İngiliz kulüpleri arasında yer alıyor. Haberde, Everton'ın bu üç takım arasında transfer yarışında önde olduğu belirtildi.

İskoçya temsilcisi Celtic'in de genç orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği ifade edilirken, Doumbia'nın Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Hacken formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahanın derin bölgesinde görev yapan Doumbia, İsveç'teki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

Football Insider'ın Transfer Insider podcastinde de gündeme gelen transferde, genç futbolcunun Premier Lig'e geçiş yapmaya hazır olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Trabzonspor'un yanı sıra İngiliz kulüplerinin de devrede olması, Doumbia transferinde rekabeti artırırken bordo-mavililerin ocak ayındaki hamlesi merakla bekleniyor.

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