Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

DEPLASMANDAKİ EN GOLLÜ GALİBİYET



Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 3. kez galibiyet elde etti. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a kaybetti. Gaziantep FK ile ise berabere kaldı.