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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanat bölgesine takviye yapma kararı alan sarı-lacivertlilerin flaş bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Sarı-lacivertliler Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin ikişer, Oğuz Aydın'ın da bir golüyle galibiyete uzandı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Kırmızı-siyahlı rakibiyle ilk kez rakip olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

LİGDE İKİ MAÇ SONRA GALİBİYET

Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe maçlarında mağlubiyet yaşarken, 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum ekibi ise 16 puanda kaldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Kanarya, milli maçlar için verilecek aranın ardından Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

EMRE BELÖZOĞLU, İLK MAÇINDA KAZANDI

İsmail Kartal'ın istifası sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında 5,5 yıl sonra ikinci dönemine başladı. 46 yaşındaki teknik adam, ilk resmi maçında galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

DEPLASMANDAKİ EN GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 3. kez galibiyet elde etti. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a kaybetti. Gaziantep FK ile ise berabere kaldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Kanarya'nın 5 gollü galibiyeti bu sezon en gollü deplasman galibiyeti oldu. Fenerbahçe, dış sahada 12 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Fenerbahçe, en gollü galibiyeti ise evinde Eyüpspor karşısında 8-0 ile elde etti.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

GÖZLER TRANSFERDE!

Öte yandan Emre Belözoğlu ile yeni bir hava yakalayan Fenerbahçe'de yönetim, devre arasında takımın eksik bölgelerine takviye kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Hedefteki isimlerden biri, daha önce de gündeme gelen Armand Lauriente. Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki sol kanadın değeri 19 milyon euro.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Serie A kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için devre arasında yeni bir hamle yapılacak.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ara transfer döneminde...

Sağ kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen 1.77 metre boyundaki yıldızın menajeri ile ilk temasların yakında kurulması bekleniyor.

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