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Anasayfa Süper Lig Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Son dakila haberi: Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte o pozisyonların VAR konuşmaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 20:23 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 20:24
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Ligde 11. hafta oynanan Samsunspor - Konyaspor ve Beşiktaş - Gençlerbirliği maçlarının VAR kaydı yayımlandı.

Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasında Orkun Kökçü'nün yerde kaldığı pozisyonun konuşmaları;

VAR Hakemi Davut Dakul Çelik: "Potansiyel bariz gol şansı ihlali için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Atilla Karaoğlan: "Dinliyorum."

VAR: "Pozisyonun önce dışarıda olduğunu göstereceğim, akabinde ofsayt kamerasından vereceğim."

Hakem: "Geliyorum. Tamam temas dışarıda."

VAR: "Ofsayttan veriyorum bariz gol şansı için."

Hakem: "Davut, normal hızda bir oynatır mısın? Yandaki oyuncuya bakacağım. Evet, topu kontrol etme olasılığına bakalım. Davut, hemen sağ tarafındaki oyuncunun, ona yetişip yetişmeme ihtimaline bakıyorum. Ben, o yüzden sarı kart verdim.

VAR: "High behind'dan verebilirim istiyorsan."

Hakem: "Tamam, ver. Şu adamın bir derinliğini göreyim. Dur, Davut yavaş dur burada. Kademedeki oyuncunun, bariz gol şansı için oyuncuya yetişeceğini düşünüyorum. Sarı kartta kalıyorum. Direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."

VAR: "Karar senin hocam."

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