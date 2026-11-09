Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor
Galatasaray'a 2025 yazında transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Leroy Sane, bu sezon gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratırken Alman basını, sarı-kırmızılıların Sane için aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 23:45 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 23:47
Öte yandan ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığına neden olan Leroy Sane hakkında ara transfer dönemi öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
2025 yazında sarı-kırmızılılara yıldız transfer olarak katılan Sane, geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biriydi.
Alman futbolcu, bu sezon ise ilk 11'deki yerini kaybederek adeta bir rotasyon oyuncusuna dönüştü.
Bu sezon Galatasaray formasını şimdiye kadar 15 maçta giyen Sane, 567 dakika sahada kaldı.
Sane, bu sezon çıktığı hiçbir maçta Galatasaray'a gol veya asist katkısı veremedi.
Öte yandan Alman basınından Leroy Sane için flaş bir iddia gündeme geldi.
Sky Sport DE Muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Galatasaray, ara transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde Sane ile yollarını ayırabilir.
Transfermarkt verilerine göre Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Leroy Sane, geçen sezon Cimbom ile Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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