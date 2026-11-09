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Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Galatasaray'a 2025 yazında transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Leroy Sane, bu sezon gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratırken Alman basını, sarı-kırmızılıların Sane için aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 23:45 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 23:47
Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed SK'yı 4-3 mağlup etti.

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Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Sarı-kırmızılılar milli ara öncesi zirve yarışındaki direkt rakibini mağlup etti ve liderlik koltuğunu kaptırmadı.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Rafael Leao, 45'inci dakikada Alban Lafont (KK) 59'uncu dakikada Aleksey Batrakov ve 80'inci dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Öte yandan ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığına neden olan Leroy Sane hakkında ara transfer dönemi öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

2025 yazında sarı-kırmızılılara yıldız transfer olarak katılan Sane, geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biriydi.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Alman futbolcu, bu sezon ise ilk 11'deki yerini kaybederek adeta bir rotasyon oyuncusuna dönüştü.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Bu sezon Galatasaray formasını şimdiye kadar 15 maçta giyen Sane, 567 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Sane, bu sezon çıktığı hiçbir maçta Galatasaray'a gol veya asist katkısı veremedi.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Öte yandan Alman basınından Leroy Sane için flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Sky Sport DE Muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Galatasaray, ara transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde Sane ile yollarını ayırabilir.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Transfermarkt verilerine göre Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

Leroy Sane, geçen sezon Cimbom ile Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Galatasaray'dan Sane kararı! Bu sezon yokları oynuyor

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