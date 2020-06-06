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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Forma kime gidecek!

Forma kime gidecek!

'da 'nun sakatlanmasıyla Ç. karşısında defansın göbeğine ateş düşmüştü.

'da 'nun sakatlanmasıyla Ç. karşısında defansın göbeğine ateş düşmüştü. Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla lisansının çıkarılmadığı ortamda savunma göbeğinde Marcao ile Donk oynuyordu. Marcao da sakatlanınca gözler kulübeye döndü. Şu anda 'in elinde ile 17 yaşındaki Emin Bayram var. Tecrübeli hocanın Lemina'yı da bu bölgeye çekebileceği öğrenildi. Lemina geçerse orta saha kurgusu da değişecek.
  1. 6.6.2020
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