Marcao sahalara ne zaman dönecek? Canlı yayında açıkladı!
Galatasaray'da antrenmanda sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira'nın sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sol iç yan bağlarında esneme oluştuğu bildirildi. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılı takımdan son gelişmeleri aktardı. Peki, Marcao sahalara ne zaman dönecek? İşte detaylar...
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