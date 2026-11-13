Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Breno Bidon, Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri ile anılmaya devam ediyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki yıldıza ilgisi olduğu ortaya çıkarken menajerinin yapmış olduğu o açıklama kısa süre içerisinde gündem oldu.