Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Transferde adı Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Breno Bidon'da flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldızın menajeri, yaz transfer döneminde gelen teklifleri "sunulan projelere duyduğu güvensizlik" nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 15:42
"PROJELER GÜVEN VERMEDİ"
Oyuncunun menajeri Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda, "Sunulan projelerde kendimi güvende hissetmediğim için görüşmeleri sonlandırmaya karar verdim." şeklinde konuştu.
İTALYAN VATANDAŞLIĞI ALDI
Öte yandan haberde aktarılana göre Bidon, yakın zamanda aldığı İtalyan vatandaşlığı ile Avrupa futboluna güçlü bir mesaj verdi.
Bu durum haberde, "Yabancı kontenjanına girmeyeceği için Avrupa'ya yolculuğu kolaylaşacak" ifadeleri ile geçerken oyuncunun yakın zamandaki tek hedefinin Corinthians ile kupalar kazanmak olduğu aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'A RET YANITI
Dış basın kaynaklı iddialara göre Beşiktaş, eylül ayında oyuncunun transferi için devreye girip 18 milyon euro civarında bir bütçe ayırmış; fakat süreçteki gecikmeler nedeniyle görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememişti.
F.BAHÇE SCOUT GÖNDERDİ
Fenerbahçe'nin kasım ayında oynanan Sao Paulo-Corinthians derbisini oyuncuyu izlemek üzere gözlemci gönderdiği ortaya çıktı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan genç oyuncunun geleceği, Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından da yakından takip ediliyor.
İşte "Avrupalı kulüp, Corinthians'tan Breno Bidon'u kadrosuna katmaya hala ilgi duyuyor" başlıklı o haber...
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