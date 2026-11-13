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Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Transferde adı Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Breno Bidon'da flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldızın menajeri, yaz transfer döneminde gelen teklifleri "sunulan projelere duyduğu güvensizlik" nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 15:42
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Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Breno Bidon, Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri ile anılmaya devam ediyor.

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Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki yıldıza ilgisi olduğu ortaya çıkarken menajerinin yapmış olduğu o açıklama kısa süre içerisinde gündem oldu.

Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bidon'un menajeri, yaz transfer döneminde çeşitli görüşmeler yaptıklarını duyururken, gelen teklifleri geri çevirme nedenlerini dikkat çeken ifadelerle açıkladı.

Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"PROJELER GÜVEN VERMEDİ"

Oyuncunun menajeri Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda, "Sunulan projelerde kendimi güvende hissetmediğim için görüşmeleri sonlandırmaya karar verdim." şeklinde konuştu.

Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İTALYAN VATANDAŞLIĞI ALDI

Öte yandan haberde aktarılana göre Bidon, yakın zamanda aldığı İtalyan vatandaşlığı ile Avrupa futboluna güçlü bir mesaj verdi.

Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bu durum haberde, "Yabancı kontenjanına girmeyeceği için Avrupa'ya yolculuğu kolaylaşacak" ifadeleri ile geçerken oyuncunun yakın zamandaki tek hedefinin Corinthians ile kupalar kazanmak olduğu aktarıldı.

Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

BEŞİKTAŞ'A RET YANITI

Dış basın kaynaklı iddialara göre Beşiktaş, eylül ayında oyuncunun transferi için devreye girip 18 milyon euro civarında bir bütçe ayırmış; fakat süreçteki gecikmeler nedeniyle görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememişti.

Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

F.BAHÇE SCOUT GÖNDERDİ

Fenerbahçe'nin kasım ayında oynanan Sao Paulo-Corinthians derbisini oyuncuyu izlemek üzere gözlemci gönderdiği ortaya çıktı.

Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan genç oyuncunun geleceği, Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Breno Bidon'un menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İşte "Avrupalı kulüp, Corinthians'tan Breno Bidon'u kadrosuna katmaya hala ilgi duyuyor" başlıklı o haber...

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