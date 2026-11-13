PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 800, Fenerbahçe'ye 780, Arca Çorum FK'ye 500, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Göztepe'ye 280'er bin lira para cezası uyguladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Erzurumspor FK ve Arca Çorum FK taraftarlarının bazılarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da PFDK, sonraki maç için bloke etti.