Forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcuyla İstanbul Başakşehir'in ilgilendiği ve ocak ayında transfer için harekete geçebileceği öne sürüldü.

Ancak Alman basınında oyuncuya yakın kaynaklar, İlkay Gündoğan'ın devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.