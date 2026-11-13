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Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan İlkay Gündoğan hakkında Alman basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli yıldız ile sarı-kırmızılı kulübün yolları ayırma niyetinde olmadığı belirtilirken, alınan sürpriz bir başka karar ise dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 14:08
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

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Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Sarı-kırmızılılarda ocak ayında kadroya katılması planlanan isimlerin yanı sıra takımdan ayrılabilecek futbolcuların geleceği de merak konusu oldu.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Bu doğrultuda Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcuyla İstanbul Başakşehir'in ilgilendiği ve ocak ayında transfer için harekete geçebileceği öne sürüldü.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Ancak Alman basınında oyuncuya yakın kaynaklar, İlkay Gündoğan'ın devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Galatasaray'ın da ocak ayında tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünmediği, buna karşın sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmayı planlamadığı belirtildi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Devre arasında ayrılmaya sıcak bakmayan İlkay'ın, sezon sonunda kariyerine başka bir kulüpte devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Bild muhabiri Tom Kühner de yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

BU SEZON BEKLENEN SÜRELERİ ALAMADI

2025 yazında Manchester City'den bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Ancak yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını yakalamakta zorlanan deneyimli futbolcu, bu sezon da forma şansı bulmakta güçlük çekti.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 3 karşılaşmada toplam 64 dakika görev aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta yalnızca 10 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 43 karşılaşmaya çıkan İlkay Gündoğan, bu maçlarda 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

19 KUPA KAZANDI

Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan İlkay Gündoğan, toplam 19 kupa kazandı. Tecrübeli futbolcu, Manchester City ile 14, Borussia Dortmund ile 4 ve Galatasaray ile 1 kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

MANCHESTER CITY'DE 358 MAÇ

Manchester City tarihinin önemli isimleri arasında yer alan İlkay, İngiliz ekibinin formasını 358 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 65 gol ve 48 asist üreten yıldız futbolcu, 2023 yılında kulübün yılın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

BARCELONA'DA 51 KARŞILAŞMA

İlkay Gündoğan, Barcelona kariyerinde ise 51 maçta görev aldı. Alman futbolcu, Katalan ekibinde 5 gol ve 14 asist kaydetti.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın, sarı-kırmızılı kulüple yeni bir kontrat imzalaması beklenmiyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

Henüz futbolu bırakmayı düşünmeyen deneyimli oyuncunun sezon sonunda kendisine yeni bir takım bulması gerekecek.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar çıktı! Sözleşmesi...

İŞTE O HABER

Bild: Devre arasında takımdan ayrılması söz konusu değil. Sözleşmesinin yaz aylarının ötesine uzatılması beklenmiyor. Henüz futbolu bırakmayı düşünmeyen Gündoğan'ın, sezon sonunda kendisine yeni bir kulüp bulması gerekecek.

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