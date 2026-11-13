Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun istifa ettiğini duyurdu. Gelişmeleri resmi sosyal medya hesaplarından duyuran sarı-kırmızılılar, şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Sayın Metin Öztürk, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."