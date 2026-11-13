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Fenerbahçe'den Nathan Ake'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Fenerbahçe, sakatlığı süren Nathan Ake'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan MR sonucunda, yıldız oyuncunun sağ alt adalesindeki soleus kasında yaralanma belirlendiği ve tedavi sürecinin başladığı açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 17:16
Fenerbahçe'den Nathan Ake'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Fenerbahçe, resmi kanalları aracılığıyla Nathan Ake'nin sakatlığına dair bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, iyileşme sürecinde bireysel antrenmanlarını sürdüren futbolcunun ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.

Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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