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Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Napoli'deki geleceği merak konusu olan Kevin De Bruyne'yi Galatasaray'ın yeniden radarına aldığı belirtildi. Belçika ve Hollanda merkezli yayın yapan Voetbalflitsen, yıldız futbolcu ile iletişime geçen takımlar hakkında kapsamlı bir yazı ele aldı. İşte o kulüpler arasında sarı-kırmızılıların transferdeki şansı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 16:37
Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Belçikalı yıldızın Napoli'den ayrılabileceği yönündeki iddialar gündeme gelirken PSV, Everton ve Galatasaray'ın da deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Geçtiğimiz yaz Manchester City'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan De Bruyne, İtalyan ekibinde yeni bir maceraya başlamıştı. Ancak Napoli'nin bu sezon yaşadığı sıkıntılar ve yıldız futbolcunun takım içindeki konumuna ilişkin tartışmalar, ayrılık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

PSV, TRANSFERDE ÖNE ÇIKIYOR

De Bruyne için en ciddi adaylardan biri PSV Eindhoven olarak gösteriliyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre PSV, Belçikalı yıldızın temsilcileriyle temasa geçti.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Transfer gazetecisi Mounir Boualin, görüşmelerin bir süredir devam ettiğini ve şu ana kadar olumlu ilerlediğini aktardı.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Eindhovens Dagblad muhabiri Rik Elfrink de PSV'nin transfer konusunda umutlu olduğunu ve De Bruyne'nin kulübün ilgisine olumsuz yaklaşmadığını belirtti.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Teknik direktör Peter Bosz'un da yaratıcı özellikleriyle ön plana çıkan Belçikalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

EVERTON VE GALATASARAY DA DEVREDE

Kevin De Bruyne ile ilgilenen kulüpler arasında Everton ve Galatasaray da bulunuyor. İngiliz ekibinin, yıldız orta saha oyuncusunun temsilcileriyle temas kurduğu öne sürüldü.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Galatasaray ise geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Belçikalı futbolcuyla ilgilenmişti. Sarı-kırmızılıların, De Bruyne'nin Napoli'deki geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği ve transfer için yeniden harekete geçebileceği belirtildi.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda mücadele eden Galatasaray'ın, yıldız futbolcuya cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip olduğu vurgulandı.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

AL-NASSR VE MLS SEÇENEKLERİ

De Bruyne'nin olası adresleri arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr da gösteriliyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği kulübün, Belçikalı yıldız için yüksek maliyetli bir teklif sunabileceği öne sürüldü.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

ABD'den ise San Diego FC, Chicago Fire ve Inter Miami'nin isimleri gündeme geldi. Özellikle San Diego FC'nin daha önce De Bruyne ile ilgilendiği ve oyuncunun temsilcileriyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. Ancak Chicago Fire ve Inter Miami için henüz somut bir transfer görüşmesi doğrulanmadı.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

BELÇİKA'YA DÖNÜŞÜ ŞİMDİLİK ZOR

De Bruyne'nin eski takımı Genk'e dönmesi veya Club Brugge ile Anderlecht gibi Belçika'nın önemli kulüplerine transfer olması da ihtimaller arasında gösterildi.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Ancak Belçika basınında yer alan haberlere göre ülkenin önde gelen kulüpleri, yıldız futbolcunun transferini şu aşamada gündemlerine almış değil.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

De Bruyne de daha önce Belçika'ya dönme ihtimaline sıcak bakmadığını belirtmişti.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

Yıldız futbolcunun, Napoli'deki geleceğinin netleşmesinin ardından kariyerine hangi ülkede devam edeceği merakla bekleniyor.

Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı

İŞTE O HABER

Voetbalflitsen: Everton ve Galatasaray fırsat kolluyor.

Voetbalflitsen: Galatasaray da Kevin De Bruyne için dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Galatasaray, geçtiğimiz yaz Belçikalı yıldızla ilgilenmişti. Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılılar, De Bruyne'ye cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip.

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