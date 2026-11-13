Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda mücadele eden Galatasaray'ın, yıldız futbolcuya cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip olduğu vurgulandı.

ABD'den ise San Diego FC, Chicago Fire ve Inter Miami'nin isimleri gündeme geldi. Özellikle San Diego FC'nin daha önce De Bruyne ile ilgilendiği ve oyuncunun temsilcileriyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. Ancak Chicago Fire ve Inter Miami için henüz somut bir transfer görüşmesi doğrulanmadı.