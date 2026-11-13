Galatasaray Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi! Belçika basını açıkladı
Napoli'deki geleceği merak konusu olan Kevin De Bruyne'yi Galatasaray'ın yeniden radarına aldığı belirtildi. Belçika ve Hollanda merkezli yayın yapan Voetbalflitsen, yıldız futbolcu ile iletişime geçen takımlar hakkında kapsamlı bir yazı ele aldı. İşte o kulüpler arasında sarı-kırmızılıların transferdeki şansı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 16:37
PSV, TRANSFERDE ÖNE ÇIKIYOR
De Bruyne için en ciddi adaylardan biri PSV Eindhoven olarak gösteriliyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre PSV, Belçikalı yıldızın temsilcileriyle temasa geçti.
Transfer gazetecisi Mounir Boualin, görüşmelerin bir süredir devam ettiğini ve şu ana kadar olumlu ilerlediğini aktardı.
Eindhovens Dagblad muhabiri Rik Elfrink de PSV'nin transfer konusunda umutlu olduğunu ve De Bruyne'nin kulübün ilgisine olumsuz yaklaşmadığını belirtti.
Teknik direktör Peter Bosz'un da yaratıcı özellikleriyle ön plana çıkan Belçikalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
EVERTON VE GALATASARAY DA DEVREDE
Kevin De Bruyne ile ilgilenen kulüpler arasında Everton ve Galatasaray da bulunuyor. İngiliz ekibinin, yıldız orta saha oyuncusunun temsilcileriyle temas kurduğu öne sürüldü.
Galatasaray ise geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Belçikalı futbolcuyla ilgilenmişti. Sarı-kırmızılıların, De Bruyne'nin Napoli'deki geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği ve transfer için yeniden harekete geçebileceği belirtildi.
Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda mücadele eden Galatasaray'ın, yıldız futbolcuya cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip olduğu vurgulandı.
AL-NASSR VE MLS SEÇENEKLERİ
De Bruyne'nin olası adresleri arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr da gösteriliyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği kulübün, Belçikalı yıldız için yüksek maliyetli bir teklif sunabileceği öne sürüldü.
ABD'den ise San Diego FC, Chicago Fire ve Inter Miami'nin isimleri gündeme geldi. Özellikle San Diego FC'nin daha önce De Bruyne ile ilgilendiği ve oyuncunun temsilcileriyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. Ancak Chicago Fire ve Inter Miami için henüz somut bir transfer görüşmesi doğrulanmadı.
BELÇİKA'YA DÖNÜŞÜ ŞİMDİLİK ZOR
De Bruyne'nin eski takımı Genk'e dönmesi veya Club Brugge ile Anderlecht gibi Belçika'nın önemli kulüplerine transfer olması da ihtimaller arasında gösterildi.
Ancak Belçika basınında yer alan haberlere göre ülkenin önde gelen kulüpleri, yıldız futbolcunun transferini şu aşamada gündemlerine almış değil.
De Bruyne de daha önce Belçika'ya dönme ihtimaline sıcak bakmadığını belirtmişti.
Yıldız futbolcunun, Napoli'deki geleceğinin netleşmesinin ardından kariyerine hangi ülkede devam edeceği merakla bekleniyor.
İŞTE O HABER
Voetbalflitsen: Everton ve Galatasaray fırsat kolluyor.
Voetbalflitsen: Galatasaray da Kevin De Bruyne için dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Galatasaray, geçtiğimiz yaz Belçikalı yıldızla ilgilenmişti. Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılılar, De Bruyne'ye cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.