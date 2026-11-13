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Kenan Yıldız formasına kavuşuyor!

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan sevindirici haber geldi. Yıldız oyuncu, sahalara dönüş çalışmalarına başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 16:10
Kenan Yıldız formasına kavuşuyor!

Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcumuz Kenan Yıldız için müjdeli haber geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki oyuncu, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından saha çalışmalarına geçmeye hazırlanıyor.

AĞUSTOS AYINDA SAKATLANMIŞTI

Ağustos ayındaki Parma maçında sol ayağındaki tarak kemiğinden sakatlanan ve 3 ay boyunca forma giyemeyen milli oyuncunun, son fiziksel testlerde olumlu sonuçlar verdiği belirtildi.

HEDEF ARALIK ORTASI

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı riske atmadan sahalara döndürmeyi planlıyor. İtalyan basınındaki değerlendirmelere göre milli futbolcunun aralık ayının ilk günlerinde takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Yıldız'ın 14 Aralık'taki Monza veya 19 Aralık'taki Roma karşılaşmalarında sahalara dönmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.

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