Trendyol 1. Lig'de 16, 17 ve 18. hafta maç takvimi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16, 17 ve 18. haftalarının programı şu şekilde:
16. HAFTA
27 Kasım Cuma
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)
28 Kasım Cumartesi
13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK (4 Eylül)
16.00 Artı Değer Vanspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Muğlaspor-Mardin 1969 (Muğla Atatürk)
29 Kasım Pazar
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Antalya)
16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)
17. HAFTA
5 Aralık Cumartesi
16.00 Manisa FK-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
6 Aralık Pazar
13.30 Batman Petrolspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Batman Şehir)
13.30 Metro Holding Kayserispor-Bodrum FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Muğlaspor-Antalyaspor (Muğla Atatürk)
19.00 Bursaspor-Boluspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
7 Aralık Pazartesi
17.00 Mardin 1969-SMS Grup Sarıyer (21 Kasım Şehir)
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)
20.00 Turka Esenler Erokspor-Orfa Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Artı Değer Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)
18. HAFTA
11 Aralık Cuma
20.00 Antalyaspor-Manisa FK (Antalya)
12 Aralık Cumartesi
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (4 Eylül)
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 (Aktepe)
16.00 Orfa Yapı Pendikspor-Muğlaspor (Pendik)
19.00 Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)
13 Aralık Pazar
13.30 Bandırmaspor-Metro Holding Kayserispor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Batman Petrolspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 SMS Grup Sarıyer-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)
14 Aralık Pazartesi
20.00 Artı Değer Vanspor-Turka Esenler Erokspor (Spor Toto Akhisar)