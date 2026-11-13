Virgil van Dijk'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Trendyol Süper Lig'de adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takım kampında yaptığı açıklamalar ile taraftarı heyecanlandırdı. Sözleşmesinin son yılına giren yıldız stoper, "Paniklemedim, başka kulübe gidebilirim" sözleriyle dikkat çekerken İtalyan basını, Muhammed Salah ile yeniden bir araya gelme ihtimallerini göz ardı etmedi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 12:49
YARIŞA MILAN DA KATILABİLİR
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre AC Milan, Virgil van Dijk'ın bu açıklamalarının ardından transfer ihtimalini ciddi bir şekilde masaya yatırdı.
İtalyan devinin sahibi Gerry Cardinale ile birlikte kulüpte danışmanlık görevi yürüten Zlatan Ibrahimovic'in de Hollandalı oyuncuyu çok beğendiği ve olası bir transfer fırsatının kaçırılmayacağı ifade ediliyor.
'SALAH İLE İTTİFAK KURABİLİR'
Haberde, Türkiye'den dev kulüplerin mali olarak cezbedici teklifler ile gelecebileceğinin altı çizilirken Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Virgil van Dijk için yarışta olduğu belirtildi.
Öte yandan Trabzonspor'a gitmesi durumunda Muhammed Salah ile yeni bir ittifak kurabilecekleri kaydedildi.
Tecrübeli savunmacı, 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde imza attığı Liverpool'da bugüne kadar 389 resmi müsabakada forma giydi.
Bu maçlarda 36 kez fileleri havalandıran Hollandalı yıldız, 16 defa da golü getiren pası kaydetti.
Virgil van Dijk'ın Premier Lig devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sözleşme uzatma ihtimali ise belirsizliğini koruyor.
İşte İtalyan basınında servis edilen o haber...
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