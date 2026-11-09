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Anasayfa Beşiktaş Sırbistan'da Dusan Vlahovic krizi! Milli takım davetini reddetti

Sırbistan'da Dusan Vlahovic krizi! Milli takım davetini reddetti

Son dakika spor haberi: Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Beşiktaş forması giyen yıldız golcü Dusan Vlahovic'in özel bir nedenden dolayı milli takıma katılmadığını açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 16:46
Sırbistan'da Dusan Vlahovic krizi! Milli takım davetini reddetti

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusan Vlahovic, geçtiğimiz milli arada sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi'ne götürülmezken bu milli arada da Sırbistan Milli Takımı'nda forma giymeyecek.

Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, düzenlediği basın toplantısında Dusan Vlahovic'in kadroda yer almamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, yıldız futbolcuyla görüştüğünü ve kendisine özel bir durum nedeniyle zamana ihtiyaç duyduğunu ilettiğini belirtti.

"CEVAP VERMEYE HAZIRSA KENDİSİNE SORUN"

Paunovic, Vlahovic'in kendisine bu dönemde çözmek istediği özel bir durum bulunduğunu söylediğini aktardı. Sırp teknik adam, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçınarak, "Onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazırsa kendisine sormalısınız." ifadelerini kullandı.

"BAĞLILIKLARINI GÖSTERME FIRSATI"

Vlahovic'in yokluğunun takım için önemli bir kayıp olduğunu belirten Paunovic, diğer futbolcular açısından ise milli takıma bağlılıklarını gösterme fırsatı doğduğunu dile getirdi.

Sırp teknik adam, "Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncular için de hazır olduklarını ve milli takıma bağlılıklarını gösterme fırsatı." şeklinde konuştu.

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