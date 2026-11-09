Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta Devler Ligi'nde sahasında Liverpool'a karşı tarihi bir zafer elde eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligdeki ilk maçında Arca Çorum FK deplasmanına konuk oldu.