Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sezonun ikinci yarısı öncesi kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gözden çıkardığı ilk isim belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 12:58
Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.
Yönetim, ocak ayında yapacağı takviyelerle kadroyu güçlendirmek ve şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, ayağının tozuyla kadro yapılanmasını yapmaya başladı.
İLK YOLCU MIMOVIC
46 yaşındaki çalıştırıcı, devre arası transfer döneminde ilk olarak Ognjen Mimovic'in gönderilmesini istedi.
2025 ocak ayında Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer edilen genç sağ bekle yolların ayrılması gerektiğinin altını çizdi.
Ognjen Mimovic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla süre alamadı.
Sırp sağ bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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