CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sezonun ikinci yarısı öncesi kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gözden çıkardığı ilk isim belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 12:58
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Geçtiğimiz hafta Devler Ligi'nde sahasında Liverpool'a karşı tarihi bir zafer elde eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligdeki ilk maçında Arca Çorum FK deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Kanarya, rakibini 5-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Yönetim, ocak ayında yapacağı takviyelerle kadroyu güçlendirmek ve şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Teknik direktör Emre Belözoğlu, ayağının tozuyla kadro yapılanmasını yapmaya başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

İLK YOLCU MIMOVIC

46 yaşındaki çalıştırıcı, devre arası transfer döneminde ilk olarak Ognjen Mimovic'in gönderilmesini istedi.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

2025 ocak ayında Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer edilen genç sağ bekle yolların ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Ognjen Mimovic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla süre alamadı.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

Sırp sağ bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Emre Belözoğlu gelir gelmez üstünü çizdi

22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan '111. Dönem Kaymakamlar Kurası'nda önemli mesajlar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov için resmi sözleşme açıklaması
Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! 14:44
UEFA Konferans Ligi'nden Salah paylaşımı UEFA Konferans Ligi'nden Salah paylaşımı 13:53
Demir Ege Tıknaz Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Demir Ege Tıknaz Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 13:52
Vlahovic Beşiktaş'ta küllerinden doğdu! Vlahovic Beşiktaş'ta küllerinden doğdu! 13:21
F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Belözoğlu biletini kesti F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Belözoğlu biletini kesti 12:58
Lakers'tan üst üste 5. galibiyet! Lakers'tan üst üste 5. galibiyet! 12:52
Daha Eski
G.Saray'da Noa Lang sesleri! G.Saray'da Noa Lang sesleri! 12:02
F.Bahçe'nin yıldızı için İngiliz devleri sıraya girdi! F.Bahçe'nin yıldızı için İngiliz devleri sıraya girdi! 12:02
Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! 11:24
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi 10:57
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... 10:18
Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! 10:07