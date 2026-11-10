Osimhen ve Leao 5-6 hafta yok!

Aslan'da hücum hattının yıldızları Osimhen ve Rafael Leao'dan kötü haber geldi. Nijeryalı golcü Osimhen'in sahalara dönüşünün 5 haftayı bulabileceği öğrenildi. Nijeryalı golcünün Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında görev alması beklenmiyor İleri derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Leao'nun ise tedavi ve güçlendirme sürecinin ardından takıma katılmasının 5-6 haftayı bulacağı, 6 kritik maçta forma giyemeyeceği bildirildi.