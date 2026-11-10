Kartal’a İzmir’de Karşıyaka şoku

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka Basketbol, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı son saniye nefes kesen çekişmeli maçta 84-83 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 15 sayıyla oynayan El-Amin ile 13'er sayı üreten Kelly ve Starks galibiyette başrolü oynadı. Beşiktaş cephesinde Walker IV'ün 17, Dotson'ın 12 ve Wilbekin'in 10 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Bu sonucun ardından Karşıyaka 4. galibiyetine uzanırken, Beşiktaş ise ligdeki 4. mağlubiyetini aldı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka Basketbol, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı son saniye nefes kesen çekişmeli maçta 84-83 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 15 sayıyla oynayan El-Amin ile 13'er sayı üreten Kelly ve Starks galibiyette başrolü oynadı. Beşiktaş cephesinde Walker IV'ün 17, Dotson'ın 12 ve Wilbekin'in 10 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Bu sonucun ardından Karşıyaka 4. galibiyetine uzanırken, Beşiktaş ise ligdeki 4. mağlubiyetini aldı.