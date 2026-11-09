Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de yaşadığımız zor dönem benim için kolay değildi. Ancak Galatasaray bana çok yakın davrandı ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz ve kulübüme minnettarım." diye konuştu.