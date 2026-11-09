Lucas Torreira'dan gündem olan transfer açıklaması!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Futbolcunun sözleşmesi ve Boca Juniors'a transfer durumuna dair söylemiş olduğu sözler, gündeme oturdu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 16:16
Milli takım ile taraftarlar arasındaki bağı yeniden güçlendirmek istediklerini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "İnsanlara yeniden yaklaşmak ve onların bu oyuncu grubunun bir parçası olduklarını hissetmelerini istiyoruz. Milli Takım'ın imajını değiştirmek istiyoruz." dedi.
La Bombonera'da oynamanın kendisi için özel olacağını belirten Torreira, "La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak." şeklinde konuştu.
Boca Juniors'a transfer olma isteğiyle ilgili de konuşan Torreira, Galatasaray'a duyduğu saygının altını çizdi. Uruguaylı orta saha, "Kulübümde çok önemli bir dönem geçiriyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım.
Düşüncem, sözleşmemin sonuna kadar burada kalmak. Boca'da oynama hayalim ise geleceğe yönelik." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yaşanan zor döneme de değinen Torreira, Galatasaray'ın kendisine verdiği desteği unutmadığını belirtti.
Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de yaşadığımız zor dönem benim için kolay değildi. Ancak Galatasaray bana çok yakın davrandı ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz ve kulübüme minnettarım." diye konuştu.
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