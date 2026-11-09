Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da yıldız futbolcu Alexis Mac Allister, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Premier Lig'de oynanan Crystal Palace maçı sonrası konuşan Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe yenilgisinin sebebini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 16:41
Liverpool'un Trey Nyoni ve Alexander Isak ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.
Taraftarı önünde İngiliz ekibini devirerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti.
Fenerbahçe maçına kadar 3'te 3 yapan ve Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan Liverpool ise 9 puanda kaldı.
Liverpool'un yıldız futbolcusu Alexis Mac Allister, Premier Lig'in 10. haftasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından BBC Sport'a açıklamalarda bulundu.
Takımının performansını değerlendiren Arjantinli orta saha oyuncusu, özellikle savunmada yaşadıkları sorunlara ve duran topların önemine vurgu yaptı.
Mac Allister, duran topların modern futboldaki belirleyici rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"FENERBAHÇE MAÇINI DURAN TOPLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİK"
"Duran toplar üzerinde çalışıyoruz ve bunların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe maçında üç duran top golü yiyerek kaybettik. Bugün ise duran toptan gol atarak kazandık. Özellikle Premier Lig giderek daha fiziksel hale geliyor."
Liverpool'un henüz istediği seviyeye ulaşamadığını belirten Mac Allister, sözlerini şöyle sürdürdü:
"MÜKEMMEL OLMAKTAN ÇOK UZAĞIZ"
"Sonuçtan memnunuz ancak mükemmel olmaktan çok uzağız ve gelişmeye devam etmeliyiz."
Arjantinli yıldız, milli maç arasına galibiyetle girmenin önemine de değinerek takım olarak eksiklerini gidermek zorunda olduklarını ifade etti.
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