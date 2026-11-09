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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da yıldız futbolcu Alexis Mac Allister, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Premier Lig'de oynanan Crystal Palace maçı sonrası konuşan Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe yenilgisinin sebebini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 16:41
Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında Liverpool'u konuk etti.

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Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriç kaydetti.

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Liverpool'un Trey Nyoni ve Alexander Isak ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Taraftarı önünde İngiliz ekibini devirerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti.

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Fenerbahçe maçına kadar 3'te 3 yapan ve Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan Liverpool ise 9 puanda kaldı.

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Liverpool'un yıldız futbolcusu Alexis Mac Allister, Premier Lig'in 10. haftasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından BBC Sport'a açıklamalarda bulundu.

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Takımının performansını değerlendiren Arjantinli orta saha oyuncusu, özellikle savunmada yaşadıkları sorunlara ve duran topların önemine vurgu yaptı.

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Mac Allister, duran topların modern futboldaki belirleyici rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

"FENERBAHÇE MAÇINI DURAN TOPLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

"Duran toplar üzerinde çalışıyoruz ve bunların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe maçında üç duran top golü yiyerek kaybettik. Bugün ise duran toptan gol atarak kazandık. Özellikle Premier Lig giderek daha fiziksel hale geliyor."

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Liverpool'un henüz istediği seviyeye ulaşamadığını belirten Mac Allister, sözlerini şöyle sürdürdü:

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

"MÜKEMMEL OLMAKTAN ÇOK UZAĞIZ"

"Sonuçtan memnunuz ancak mükemmel olmaktan çok uzağız ve gelişmeye devam etmeliyiz."

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

Arjantinli yıldız, milli maç arasına galibiyetle girmenin önemine de değinerek takım olarak eksiklerini gidermek zorunda olduklarını ifade etti.

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe itirafı! Yenilginin sebebini açıkladı

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