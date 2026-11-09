İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası! | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Aleksey Batrakov için Premier Lig devleri devreye girdi. İki İngiliz ekibinin 21 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği öne sürülürken, sarı-kırmızılı yönetimin genç futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme hazırlığında olduğu belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 19:15 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 19:36
Yıldız futbolcunun performansını yakından takip eden iki Londra ekibinin, oyuncuyu izlemek için scout ekiplerini görevlendirdiği öne sürüldü.
İki kulübün de Rus yıldızı izlemek amacıyla scout ekiplerini düzenli olarak görevlendirdiği belirtilirken, Batrakov'un özellikle Avrupa arenasında ortaya koyduğu performansın bu ilgiyi artırdığı ifade edildi.
GALATASARAY'DAN YENİ SÖZLEŞME PLANI
Arsenal ve Tottenham'ın ilgisine rağmen Galatasaray, genç futbolcuyu kadrosunda tutmakta kararlı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Batrakov'a yönelik transfer ilgisinin artması ve oyuncunun piyasa değerindeki yükselişi doğrultusunda sözleşme şartlarını iyileştirmeyi değerlendirdiği belirtildi.
Yönetimin, Rus futbolcuyla yeni bir sözleşme konusunda görüşmeler yaparak yıldız ismi uzun yıllar takımda tutmayı hedeflediği kaydedildi.
13 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI
Galatasaray formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada görev alan Aleksej Batrakov, attığı 6 golle takımına önemli katkı sağladı.
Batrakov'un güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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