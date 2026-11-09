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Anasayfa Galatasaray İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası! | GALATASARAY HABERLERİ

İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası! | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Aleksey Batrakov için Premier Lig devleri devreye girdi. İki İngiliz ekibinin 21 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği öne sürülürken, sarı-kırmızılı yönetimin genç futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme hazırlığında olduğu belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 19:15 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 19:36
GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkatini üzerine çeken Aleksey Batrakov, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

Yıldız oyuncu için her geçen gün transfer iddiaları da beraberinde geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

İngiliz basınında çıkan iddilara göre Arsenal ve Tottenham, 21 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

Yıldız futbolcunun performansını yakından takip eden iki Londra ekibinin, oyuncuyu izlemek için scout ekiplerini görevlendirdiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

İki kulübün de Rus yıldızı izlemek amacıyla scout ekiplerini düzenli olarak görevlendirdiği belirtilirken, Batrakov'un özellikle Avrupa arenasında ortaya koyduğu performansın bu ilgiyi artırdığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

GALATASARAY'DAN YENİ SÖZLEŞME PLANI
Arsenal ve Tottenham'ın ilgisine rağmen Galatasaray, genç futbolcuyu kadrosunda tutmakta kararlı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

Sarı-kırmızılı yönetimin, Batrakov'a yönelik transfer ilgisinin artması ve oyuncunun piyasa değerindeki yükselişi doğrultusunda sözleşme şartlarını iyileştirmeyi değerlendirdiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

Yönetimin, Rus futbolcuyla yeni bir sözleşme konusunda görüşmeler yaparak yıldız ismi uzun yıllar takımda tutmayı hedeflediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

13 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI
Galatasaray formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada görev alan Aleksej Batrakov, attığı 6 golle takımına önemli katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

Batrakov'un güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devlerinden Batrakov'a transfer kancası!

Galatasaray ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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