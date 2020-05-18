Yine Diagne yine olay! Hocasını sildi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yine Diagne yine olay! Hocasını sildi

Yine yine olay! Hocasını sildi

Yine Diagne yine olay! Hocasını sildi

Mbaye , yaptığı hareketlerle şaşırtmaya devam ediyor... Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı golcü futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Corona virüsü (koronavirüs) sebebiyle tescil edilen Belçika Ligi'nde, şampiyon Brugge olurken, Diagne'den olay yaratacak bir paylaşım geldi.

Belçika'da play-off oynanmadan normal sezonun bitimine 1 hafta kala lider durumdaki Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesiyle kupa ve şampiyonluk paylaşıları yapan Diagbne, son paylaşımında büyük sorunlar yaşadığı teknik direktör Philippe Clement'i hedef aldı.

Club Brugge'ün 'şampiyon' başlığıyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafına dahil edilmeyen , kendi sosyal medya hesabından aynı görselde teknik direktör Philippe Clement'in yerine kendi resminin eklenmiş halini paylaştı.

Diagne paylaşımına şunları yazdı: "Hocasız bir takım! Biz de iyiydik beyler"

  1. 18.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yine Diagne yine olay! Hocasını sildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA