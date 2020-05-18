Yine Diagne yine olay! Hocasını sildi
Mbaye Diagne, yaptığı hareketlerle şaşırtmaya devam ediyor... Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı golcü futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Corona virüsü (koronavirüs) sebebiyle tescil edilen Belçika Ligi'nde, şampiyon Brugge olurken, Diagne'den olay yaratacak bir paylaşım geldi.
Belçika'da play-off oynanmadan normal sezonun bitimine 1 hafta kala lider durumdaki Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesiyle kupa ve şampiyonluk paylaşıları yapan Diagbne, son paylaşımında büyük sorunlar yaşadığı teknik direktör Philippe Clement'i hedef aldı.
Club Brugge'ün 'şampiyon' başlığıyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafına dahil edilmeyen Diagne, kendi sosyal medya hesabından aynı görselde teknik direktör Philippe Clement'in yerine kendi resminin eklenmiş halini paylaştı.
Diagne paylaşımına şunları yazdı: "Hocasız bir takım! Biz de iyiydik beyler"
- 18.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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