HaberlerGaleri3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber
3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda hedefteki isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar bir yandan da mevcut oyuncular hakkında kararlar almaya başladı. Sarı-kırmızılılara transferde 2 müjde gelirken, 1 de kötü haber geldi. İşte flaş gelişmelerin detayları...
17 Mayıs 2020 Pazar 20:02
Güncelleme: 17.05.2020 20:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgını dolayısıyla 12 Haziran'da başlayacak lig öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Finansal Fair Play ve Covid 19'un bıraktığı olumsuz mali tablo nedeniyle temkinli ilerleyen Galatasaray yönetimi hummalı bir operasyon yürütüyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Transfer döneminde daha çok yerli isimlere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, gelecek vaat eden yabancı futbolcuları da listesinde bulunduruyor.
Takıma katılacak isimlere bütçe yaratmak isteyen Galatasaray yönetimine 2 isimden müjdeli haber geldi.