3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri 3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber

3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda hedefteki isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar bir yandan da mevcut oyuncular hakkında kararlar almaya başladı. Sarı-kırmızılılara transferde 2 müjde gelirken, 1 de kötü haber geldi. İşte flaş gelişmelerin detayları...
17 Mayıs 2020 Pazar 20:02 Güncelleme: 17.05.2020 20:02
3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber

Corona virüsü salgını dolayısıyla 12 Haziran'da başlayacak lig öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber

Finansal Fair Play ve Covid 19'un bıraktığı olumsuz mali tablo nedeniyle temkinli ilerleyen Galatasaray yönetimi hummalı bir operasyon yürütüyor.

3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.


3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber

Transfer döneminde daha çok yerli isimlere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, gelecek vaat eden yabancı futbolcuları da listesinde bulunduruyor.

3 yıllık imza! Galatasaray'a transferde 2 iyi 1 kötü haber

Takıma katılacak isimlere bütçe yaratmak isteyen Galatasaray yönetimine 2 isimden müjdeli haber geldi.

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