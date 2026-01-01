CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! Ayrılığa sıcak bakıyor

Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! Ayrılığa sıcak bakıyor

Trabzonspor'da önemli bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Serdar Saatçı'ya Süper Lig'den o ekibin talip olduğu öne sürüldü. Saatçı ayrılığa sıcak bakarken Bordo-mavili ekibin ise o maç öncesinde Saatçı'yı bırakmak istemediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 13:39
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! Ayrılığa sıcak bakıyor

Trabzonspor'da ara transfer döneminin başlamasına saatler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Trabzonspor'da Serdar Saatçı için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Zecorner Kayserispor'un ara transferde savunma ve orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve bu doğrultuda Trabzonsporlu Serdar Saatçı'yı gündemine aldığı ve Saatçı'nın transferi için bordo-mavililer ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. A Spor'un haberine göre 22 yaşındaki futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Haberde Trabzonspor'un savunma bölgesinde yaşanan problemler sebebiyle 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Serdar Saatçı'yı bırakmak istemediği belirtildi.

Haberde son olarak yaklaşık 20 gün önce başlayan transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşmasının beklendiği vurgulandı.

İstanbul'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' düzenlendi
Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum"
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı: Mücadele devam edecek | Batı'nın düştüğü nokta zillettir
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
Osimhen için tarihi rakam! 150 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! 13:10
Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! 13:04
Oulai Afrika Kupası’nda geceye damga vurdu Oulai Afrika Kupası’nda geceye damga vurdu 12:47
Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum" Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum" 12:40
Beşiktaş NBA Avrupa'ya katılacak mı? Beşiktaş NBA Avrupa'ya katılacak mı? 12:38
Spor camiasından yeni yıl mesajları! Spor camiasından yeni yıl mesajları! 12:31
Daha Eski
F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor! F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor! 11:43
Brentford-Tottenham maçı bilgileri! Brentford-Tottenham maçı bilgileri! 11:38
F.Bahçeli Yöneticilerden Filistin'e destek! F.Bahçeli Yöneticilerden Filistin'e destek! 11:34
F.Bahçe Beko Baskonia'ya konuk olacak F.Bahçe Beko Baskonia'ya konuk olacak 11:14
Liverpool-Leeds United maçı bilgileri! Liverpool-Leeds United maçı bilgileri! 11:12
A. Efes'in EuroLeague'de konuğu Kızılyıldız! A. Efes'in EuroLeague'de konuğu Kızılyıldız! 11:11