Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! Ayrılığa sıcak bakıyor

Trabzonspor'da ara transfer döneminin başlamasına saatler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Trabzonspor'da Serdar Saatçı için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Zecorner Kayserispor'un ara transferde savunma ve orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve bu doğrultuda Trabzonsporlu Serdar Saatçı'yı gündemine aldığı ve Saatçı'nın transferi için bordo-mavililer ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. A Spor'un haberine göre 22 yaşındaki futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Haberde Trabzonspor'un savunma bölgesinde yaşanan problemler sebebiyle 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Serdar Saatçı'yı bırakmak istemediği belirtildi.

Haberde son olarak yaklaşık 20 gün önce başlayan transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşmasının beklendiği vurgulandı.