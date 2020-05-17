Melo isyan etti
Felipe Melo, "Ben sadece tekme atan bir futbolcu hiç olmadım. Bundan ibaret değilim. Juventus, Inter, Fiorentina ve Galatasaray'a sadece tekme attığım için gitmedim. Toplam 15 kupa kazandım" dedi.
Felipe Melo yeteneğinin sayesinde önemli takımlarda oynadığını söyledi. Arjantin basınına konuşan Melo kendisini düşünen herkesin "tekme atan futbolcu" olarak akıllara geldiğine tepki göstererek, "Ben sadece tekme atan bir futbolcu hiç olmadım. Bundan ibaret değilim. Juventus, Inter, Fiorentina ve Galatasaray'a sadece tekme attığım için gitmedim. Toplam 15 kupa kazandım" dedi.
EN ÇILGINI ASLAN
Melo, birçok takımda oynadığını ama Palmeiras ve Galatasaray taraftarlarının ayrı olduğunu da ifade etti. Başarılı futbolcu, "Dünyanın en çılgın taraftarları Palmeiras ve Galatasaray'da... Çok iyiler" dedi.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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