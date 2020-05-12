Sparta Prag Semih Kaya ile yolları ayırıyor
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Semih Kaya için kulübü Sparta Prag'dan müjdeli haber geldi. Çek ekibinin sportif direktörü Tomas Rosicky, aralarında milli futbolcunun da yer aldığı birçok isimle yollarını ayıracaklarını söyledi. İşte detaylar...
Çekya ekibi Sparta Prag'ın sportif direktörü Tomas Rosicky, önümüzdeki sezon Galatasaray'a döneceği konuşulan Semih Kaya ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı.
Efsane isim, katıldığı bir televizyon programında sözleşmesi sezon sonunda bitecek birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını belirtirken, "Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve büyük değişiklikler olacak" dedi. Rosicky, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Kanga hakkında ise, "Sadece Kanga'nın kalmasını istediğimizi söyleyebilirim. Onun yüzde 100 ayrılacağını söylemek zor olur" ifadesini kullandı.
2018-2019'DA KİRALANMIŞTI
2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti.
23 kez milli olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta oynadı ve 2 kez ağları sarstı.
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 19:31
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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