Sparta Prag Semih Kaya ile yolları ayırıyor

Çekya ekibi Sparta Prag'ın sportif direktörü Tomas Rosicky, önümüzdeki sezon Galatasaray'a döneceği konuşulan Semih Kaya ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı.

Efsane isim, katıldığı bir televizyon programında sözleşmesi sezon sonunda bitecek birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını belirtirken, "Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve büyük değişiklikler olacak" dedi. Rosicky, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Kanga hakkında ise, "Sadece Kanga'nın kalmasını istediğimizi söyleyebilirim. Onun yüzde 100 ayrılacağını söylemek zor olur" ifadesini kullandı.

2018-2019'DA KİRALANMIŞTI

2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti.

23 kez milli olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta oynadı ve 2 kez ağları sarstı.