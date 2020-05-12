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12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galatasaray G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılık resmen açıklandı

ile yolları ayırıyor

Sparta Prag Semih Kaya ile yolları ayırıyor

'ın gündemindeki için kulübü 'dan müjdeli haber geldi. Çek ekibinin sportif direktörü , aralarında milli futbolcunun da yer aldığı birçok isimle yollarını ayıracaklarını söyledi. İşte detaylar...

Çekya ekibi 'ın sportif direktörü , önümüzdeki sezon 'a döneceği konuşulan ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı.

Efsane isim, katıldığı bir televizyon programında sözleşmesi sezon sonunda bitecek birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını belirtirken, "Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve büyük değişiklikler olacak" dedi. Rosicky, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Kanga hakkında ise, "Sadece Kanga'nın kalmasını istediğimizi söyleyebilirim. Onun yüzde 100 ayrılacağını söylemek zor olur" ifadesini kullandı.

2018-2019'DA KİRALANMIŞTI
2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti.

23 kez milli olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta oynadı ve 2 kez ağları sarstı.

  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 19:31
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