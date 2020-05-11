Son dakika: Galatasaray'dan Haşan Şaş için açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray'dan istifa sonrası ilk açıklama!

Son dakika: 'dan Haşan Şaş için açıklama!

Son dakika: Galatasaray'dan Haşan Şaş için açıklama!

Spor Kulübü'nde uzun süredir görev yapan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten konu ile alakalı ilk açıklama geldi.

kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde, A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 18:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Galatasaray'dan Haşan Şaş için açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA