Son dakika: Galatasaray'dan Haşan Şaş için açıklama!

Galatasaray kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."