Son dakika: Hasan Şaş istifa etti! | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray İstifa depremi! "Çok sevdiğim G.Saray'dan..."

Son dakika: istifa etti!

Son dakika: Hasan Şaş istifa etti!

'da son dakika istifa gelişmesi... Uzun yıllar sarı kırmızılılarda futbolcu olarak görev yapmasının ardından Fatih Terim yönetmindeki teknik heyette çalışmalarına devam eden , yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray'dan istifa ettiğini açıkladı.

'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen , sarı kırmızılılardan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o açıklama;

"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..."

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 16:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Hasan Şaş istifa etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA