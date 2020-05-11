Son dakika: Hasan Şaş istifa etti!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sarı kırmızılılardan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o açıklama;

"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..."