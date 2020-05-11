Son dakika: Hasan Şaş istifa etti!
Galatasaray'da son dakika istifa gelişmesi... Uzun yıllar sarı kırmızılılarda futbolcu olarak görev yapmasının ardından Fatih Terim yönetmindeki teknik heyette çalışmalarına devam eden Hasan Şaş, yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray'dan istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sarı kırmızılılardan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte o açıklama;
"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..."
- 11.05.2020
- Güncelleme: 11.05.2020 16:31
- Son dakika: Hasan Şaş istifa etti!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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