Ahmed Musa: Galatasaray iyi bir takım
Ahmed Musa bu sezon oynadığı 17 maçta gol sevinci yaşayamazken, 5 asist kaydetti. Al Nassr ile 2022’ye kadar sözleşmesi devam ediyor.
Galatasaray'ın forvet adayları arasında ismi geçen Ahmed Musa, Suudi Arabistan basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Al Nassr forması giyen Nijeryalı forvete, sarı-kırmızılı takımın ilgisi sorulurken, 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu söyledi. Ahmed Musa, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Ancak şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Şu anda Al Nassr oyuncusuyum ve burada devam eden bir sözleşmem var" ifadelerini kullandı.
- 12.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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