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12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Ahmed Musa: Galatasaray iyi bir takım

: iyi bir takım

Ahmed Musa: Galatasaray iyi bir takım

bu sezon oynadığı 17 maçta gol sevinci yaşayamazken, 5 asist kaydetti. ile 2022’ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

'ın forvet adayları arasında ismi geçen , basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. forması giyen Nijeryalı forvete, sarı-kırmızılı takımın ilgisi sorulurken, 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu söyledi. Ahmed Musa, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Ancak şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Şu anda Al Nassr oyuncusuyum ve burada devam eden bir sözleşmem var" ifadelerini kullandı.

  1. 12.5.2020
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