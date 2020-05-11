Galatasaray'dan KAP açıklaması! Net kar...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönemde şirketin kar ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, net karın 3.97 milyon TL olduğu belirtildi.
Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na 3.97 milyon TL'lik kar bildirimi geldi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net kârının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.
- 11.05.2020
- Güncelleme: 11.05.2020 20:19
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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