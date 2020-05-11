Galatasaray'dan KAP açıklaması! Net kar...

Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na 3.97 milyon TL'lik kar bildirimi geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net kârının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.