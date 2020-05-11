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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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'dan açıklaması! Net kar...

Galatasaray'dan KAP açıklaması! Net kar...

ekiplerinden 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönemde şirketin kar ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, net karın 3.97 milyon TL olduğu belirtildi.

'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na 3.97 milyon TL'lik kar bildirimi geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net kârının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 20:19
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