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12 Mayıs 2020, Salı
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susma hakkını kullandı

Fatih Terim susma hakkını kullandı

'nin liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili aldığı karara herkes bir şey söyledi. Tek sessiz kalan ise oldu.

Fikir almak için kendisini arayanlara, "Herkes konuşuyor zaten" diye cevap veren tecrübeli hoca yakın çevresine ise, "Bu ortamda ne diyebilirim ki!.. Ne dersem başka yerlere çekilecek" diyerek sessiz kalma hakkını kullanmayı seçti.

  1. 12.5.2020
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