Kasapoğlu’dan Cengiz’e ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kısa süre önce ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.
Cengiz'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Kasapoğlu, Cengiz'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmiş ve ardından yoğun bakıma alınmıştı.
- 12.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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