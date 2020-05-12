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12 Mayıs 2020, Salı
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Kasapoğlu’dan Cengiz’e ziyaret

Kasapoğlu’dan Cengiz’e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kısa süre önce ameliyat olan Başkanı 'i ziyaret etti.

Cengiz'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Kasapoğlu, Cengiz'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. , 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmiş ve ardından yoğun bakıma alınmıştı.

  1. 12.5.2020
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