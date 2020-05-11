Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim...

İŞTE YILMAZ BAL'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR...

"Kulüplerin ekonomik durumlarını ya da transferi konuşmak için erken. Maçlar oynanacak mı belli değil. Önümüzdeki yıllar sadece futbol için değil her alan için zor. Transfer konuşmak doğru değil belirsizlikte. Şu an kim ne plan yaparsa havada kalır."