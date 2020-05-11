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Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim...
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, Sabah.com.tr Spor Servisi'nin Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bal, Galatasaray'ın transfer etmek istediği iki ismi de açıkladı.
11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:42
Güncelleme: 11.05.2020 16:32
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Çaykur Rizespor Spor Direktörü Yılmaz Bal, Sabah.com.tr Spor Servisi'nin düzenlediği Instagram canlı yayında soruları yanıtladı. Corona virüsü ve futbol gündemiyle alakalı konuşan Bal, flaş transfer itiraflarında bulundu.
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İŞTE YILMAZ BAL'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR...
"Kulüplerin ekonomik durumlarını ya da transferi konuşmak için erken. Maçlar oynanacak mı belli değil. Önümüzdeki yıllar sadece futbol için değil her alan için zor. Transfer konuşmak doğru değil belirsizlikte. Şu an kim ne plan yaparsa havada kalır."
"POZİTİF VAKAYA RASTLAMADIK"
Takımın son durumunu değerlendiren Bal, takımda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını kaydetti ve şunları dedi:
"TFF'nin sunduğu protokol gereği corona virüsü testi uygulamaya devam ediyor. Şimdiye kadar takımımızda pozitif bir vakaya rastlamadık. Umuyorum bundan sonra da rastlamayız. Tüm ülke olarak bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."
G.SARAY'IN İSTEDİĞİ İKİ İSİM...
Bal, Instagram canlı yayınında takımın transfer gündemini de ele alırken, "Transferlerle ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna ise şunları söyledi: "Gökhan Akkan son 5 yıldır takımımızın kalesini koruyor. Form grafiğini de sürekli artırdı ve Milli Takım'a kadar yükseldi. Kaleci arayan takımlar için tabii ki gözde durumda."