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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Ümit Karan: Tecrübe konuşur

: Tecrübe konuşur

Ümit Karan: Tecrübe konuşur

Aslan'ın eski yıldızlarından , 'i değerlendirdi.

Aslan'ın eski yıldızlarından , 'i değerlendirdi. 'un güzel bir başarı yakaladığını söyleyen Karan, "2008'de yine böyle kafaya oynamıştı. Bu tip durumlarda şampiyonluk tecrübesi çok önemli. finale geldiğinde her zaman şampiyon olur. Şu an en büyük adaylardan bir tanesi. Son 2-3 hafta Falcao yükselişe geçti. İnşallah sezon sonuna kadar böyle sürdürür" dedi.
  1. 25.4.2020
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